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Интервью

Количество украинцев, которые ездят в Европу, выросло на 15%

НовостиОбщество    11.06.2018 - 13:06
Фото: посол ЕС в Украине Хюг Мингарелли (РБК-Украина)
Фото: посол ЕС в Украине Хюг Мингарелли (РБК-Украина)

В течение года украинцы более 20,3 млн раз съездили в страны ЕС

За год визовой либерализации количество украинцев, которые ездят в Европу, выросла на 15%. Об этом заявил посол ЕС в Украине Хюг Мингарелли по случаю празднования первой годовщины установления безвизового режима, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Граждане стран ЕС и Украины встречаются друг с другом все чаще. Это способствует лучшему взаимопониманию, появлению новых и возобновлению старых дружеских отношений и экономической выгоде. Тогда как большинство украинцев соблюдают правила безвизовых путешествий, важно, чтобы Украина продолжала выполнять все требования, указанные для процесса либерализации визового режима", - заявил Мингарелли.

Как отмечается, первый год безвиза продемонстрировал рост путешествий украинцев в европейском направлении. Согласно данным Государственной пограничной службы, со дня вступления в силу безвизового режима с ЕС по состоянию на июнь 2018 года украинцы более 20,3 млн раз съездили в страны Евросоюза. Это на 15% больше по сравнению с предыдущими 12 месяцами - 17,7 млн поездок.

"4,8 млн раз украинцы пересекали границы с ЕС по биометрическим паспортам. Около 555 тысяч раз украинцев съездили в страны ЕС за новыми биометрическими паспортами без виз, то есть использовали все преимущества безвизового режима", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что за год с введения безвизового режима с Евросоюзом упрощенной процедуре воспользовались 555 тыс. украинцев.

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Теги публикации: Безвизовый режим, Евросоюз, Европа  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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