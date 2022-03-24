ЗСУ звільнили від російських окупантів село Малинівка у Запорізькій області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Малинівської громади Володимира Шиша.

За його словами, до сьогоднішнього дня ворог був у Малинівці, але ЗСУ звільнили село від окупантів.

"Із п’яти крупних сіл, що входять до складу громади, три села повністю окуповані ворожими військами - Любимівка, Новозлатополь і до сьогоднішнього дня ворог був і у Малинівці. На даний час іде зачистка нашими військами, тож Малинівка звільнена", - сказав Шиш.

Також ситуація у громаді критична, адже загарбники поставили скрізь блокпости та не пускають нікого до сіл. Як наслідок є гуманітарні проблеми - з постачанням їжі, води, ліків та хліба.