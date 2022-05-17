Більше десяти безпілотників і ракети. Названі збиті повітряні об'єкти противника

Протиповітряна оборона Сухопутних військ за день вразила 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Ще одна БПЛА і чотири крилаті ракети знищили зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ в Telegram.
Всього за добу уражено 15 повітряних цілей. Також 17 травня українська бойова авіація завдала кілька ударів по ротно-тактичним групам окупантів, скупченню техніки, живій силі і складам боєприпасів ворога.
Раніше повідомлялося, що протягом останніх декількох днів російські війська продовжують спроби наступу на Донбасі, але зазнають невдачі.
Відзначити, розвідка Британії попередила про намір окупантів посилити обстріли і бомбардування українських позицій на Донбасі.
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