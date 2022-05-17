ru ua
Вт, 17 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

РФ збільшить кількість артилерійських ударів, щоб поновити наступ на Донбасі, - розвідка Британії

Новость на русском →
Лондон, Вівторок 17 травня 2022 08:35
РФ збільшить кількість артилерійських ударів, щоб поновити наступ на Донбасі, - розвідка Британії Фото: РФ збільшить кількість артилерійських ударів, щоб поновити наступ на Донбасі (mill.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська можуть вдаватися до ще частіших артилерійських бомбардувань. Оскільки вони не хочуть ризикувати бойовими літаками за межами своєї лінії фронту і в той час намагаються відновити наступ на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Міністерства оборони Великобританії в Twitter.

"У Чернігівській області на північ від Києва приблизно 3500 будівель було зруйновано або пошкоджено під час залишеного намагання Росії просунутися до української столиці. 80% збитків завдано житловим будинкам", - йдеться в повідомленні.

Як пояснюють в розвідці Британії, масштаби цієї шкоди вказують на готовність Росії застосувати артилерію проти населених районів.

"Росія, ймовірно, вдалася до все більшої залежності від невибіркового артилерійського бомбардування через обмежені можливості виявлення цілей і небажання ризикувати регулярно літати бойовими літаками за межами своєї лінії фронту. Тож найближчими тижнями РФ, ймовірно, продовжить сильно покладатися на масовані артилерійські удари, намагаючись відновити темп свого просування на Донбасі", - з'ясували в розвідці.

Нагадаємо, при цьому за минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках українські військові сьогодні відбили 11 ворожих атак. Бої тривають ще на трьох локаціях.

Зазначимо, як раніше повідомлялося, Росія хоче утримати окуповані території, дозагарбати Донецьку та Луганську області, щоб повідомити про перемогу, підтягнути ресурси і готувати подальший наступ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Війська РФ Війна Росії проти України
NEWS
ЄК отримала всі відповіді, готує висновки щодо заявки на вступ України, - Варгелі
ЄК отримала всі відповіді, готує висновки щодо заявки на вступ України, - Варгелі
DAILY
"Готові зустрічати росіян, ласкаво просимо, перестріляємо всіх". Репортаж з військової Одеси
Владислав Красінський, Ростислав Шаправський "Готові зустрічати росіян, ласкаво просимо, перестріляємо всіх". Репортаж з військової Одеси