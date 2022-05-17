РФ збільшить кількість артилерійських ударів, щоб поновити наступ на Донбасі, - розвідка Британії

Російські війська можуть вдаватися до ще частіших артилерійських бомбардувань. Оскільки вони не хочуть ризикувати бойовими літаками за межами своєї лінії фронту і в той час намагаються відновити наступ на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Міністерства оборони Великобританії в Twitter .

"У Чернігівській області на північ від Києва приблизно 3500 будівель було зруйновано або пошкоджено під час залишеного намагання Росії просунутися до української столиці. 80% збитків завдано житловим будинкам", - йдеться в повідомленні.

Як пояснюють в розвідці Британії, масштаби цієї шкоди вказують на готовність Росії застосувати артилерію проти населених районів.

"Росія, ймовірно, вдалася до все більшої залежності від невибіркового артилерійського бомбардування через обмежені можливості виявлення цілей і небажання ризикувати регулярно літати бойовими літаками за межами своєї лінії фронту. Тож найближчими тижнями РФ, ймовірно, продовжить сильно покладатися на масовані артилерійські удари, намагаючись відновити темп свого просування на Донбасі", - з'ясували в розвідці.

Нагадаємо, при цьому за минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках українські військові сьогодні відбили 11 ворожих атак. Бої тривають ще на трьох локаціях.

Зазначимо, як раніше повідомлялося, Росія хоче утримати окуповані території, дозагарбати Донецьку та Луганську області, щоб повідомити про перемогу, підтягнути ресурси і готувати подальший наступ.

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