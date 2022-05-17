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Больше десяти беспилотников и ракеты. Названы сбитые воздушные объекты противника

Российский дрон "Орион" (Фото: defenseworld.net)
Автор: Константин Широкун

Противовоздушная оборона сухопутных войск за день поразила 10 беспилотников оперативно-тактического уровня. Еще одна БПЛА и четыре крылатые ракеты уничтожили зенитные ракетные подразделения Воздушных сил ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ в Telegram.

Всего за сутки поражено 15 воздушных целей. Также 17 мая украинская боевая авиация нанесла несколько ударов по ротно-тактическим группам оккупантов, скоплению техники, живой силе и складам боеприпасов врага.

Ранее сообщалось, что на протяжении последних нескольких дней российские войска продолжают попытки наступления на Донбассе, но терпят неудачу.

Отметим, разведка Британии предупредила о намерении оккупантов усилить обстрелы и бомбардировки украинских позиций на Донбассе.

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