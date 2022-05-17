Окупанти намагалися наступати на Донбасі, але без успіху. Тривають бої за Новомихайлівку
Російські окупанти продовжують безуспішні спроби наступу на Донбасі. Бої тривають по всій лінії фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу Збройних сил України.
"На Донецькому напрямку угруповання противника намагається вести наступальні дії вздовж всієї лінії зіткнення, обстрілює населені пункти з артилерії", - йдеться у зведенні.
Зазначається, що в районах Бахмута, Клинового, Соледара та Вовчоярівки штурмовики Су-25 противника завдали ракетно-бомбових ударів. Крім того, російські війська не припиняють вести повітряну розвідку, використовуючи безпілотники типу "Орлан-10".
Противник намагається вести наступ на декількох напрямках. У районі населених пунктів Боровеньки та Сєвєродонецьк атаки підтримуються масованим вогнем артилерії. Біля Бахмута ворог намагався прорвати українські позиції. У всіх випадках атаки були відбиті.
На Авдіївському напрямку російські війська намагаються взяти під контроль ділянку дороги Новобахмутівка-Новоселівка Друга. Тут противник також зазнав невдачі.
На Курахівському напрямку окупанти ведуть наступ на Новомихайлівку. Противник застосовує артилерію і авіацію. Бої в районі населеного пункту тривають.
Ще одну невдалу спробу наступу противник зробив в районі Мар'їнки.
Раніше розвідка Британії попередила про плани російських військ посилити артилерійський обстріл і бомбардування українських позицій на Донбасі.
Нагадаємо, за минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках українські військові відбили 11 ворожих атак.
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