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Більше десяти безпілотників і ракети. Названі збиті повітряні об'єкти противника

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Київ, Вівторок 17 травня 2022 23:16
Більше десяти безпілотників і ракети. Названі збиті повітряні об'єкти противника Російський дрон "Оріон" (Фото: defenseworld.net)
Автор: Константин Широкун

Протиповітряна оборона Сухопутних військ за день вразила 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Ще одна БПЛА і чотири крилаті ракети знищили зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ в Telegram.

Всього за добу уражено 15 повітряних цілей. Також 17 травня українська бойова авіація завдала кілька ударів по ротно-тактичним групам окупантів, скупченню техніки, живій силі і складам боєприпасів ворога.

Раніше повідомлялося, що протягом останніх декількох днів російські війська продовжують спроби наступу на Донбасі, але зазнають невдачі.

Відзначити, розвідка Британії попередила про намір окупантів посилити обстріли і бомбардування українських позицій на Донбасі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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