Більше, ніж у 2014 році: Пентагон заявив про концентрацію військ РФ біля кордонів України

Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що концентрація військ Росії на українському кордоні навіть більше, ніж у 2014 році. При цьому він відмовився озвучити, скільки солдатів знаходиться.

За його словами, росіяни заявляли, що мета концентрації військ - це "тренування", але для США не очевидно, що мета полягає саме в цьому.

"Це найбільше нарощування сил з 2014 року, яке призвело до порушення суверенітету і територіальної цілісності України. Воно точно більше, ніж у 2014 році. Ми продовжуємо бачити це нарощування. Як і раніше, це дуже серйозно нас турбує", - заявив Кірбі.