Велика та тимчасова. Зеленський назвав два типи перемоги України у війні

Україна у війні проти РФ має здобути дві перемоги - тимчасову та велику. Кінцевим результатом багатовікового конфлікту з Росією повинні стати свобода та незалежність країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв’ю The Financial Times.
За словами голови української держави, великою перемогою стане повернення всіх територій та суверенітет.
"Це те, що ми повинні передати нашим наступним поколінням. Це буде велика перемога багатостраждального народу", - наголосив президент.
При цьому Зеленський додав, що є також і тимчасова перемога, яка є також дуже важливою. Вона являє собою повернення до кордонів, які Україна контролювала 24 лютого.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що висловлювання президента Франції Еммануеля Макрона про приниження Росії не витримують жодної критики.
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