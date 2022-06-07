Большая и временная. Зеленский назвал два типа победы Украины в войне

Украина в войне против РФ должна одержать две победы - временную и большую. Конечным результатом многовекового конфликта с Россией должна стать свобода и независимость страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью The Financial Times.
По словам главы украинского государства, большой победой станет возвращение всех территорий и суверенитет.
"Это то, что мы должны передать следующим поколениям. Это будет большая победа многострадального народа", - подчеркнул президент.
При этом Зеленский добавил, что есть также и временная победа, которая также очень важна. Она представляет собой возвращение к границам, которые Украина контролировала 24 февраля.
Напомним, ранее Зеленский заявлял, что высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о унижении России не выдерживают никакой критики.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.