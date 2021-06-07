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Кліматична угода: Україну планує ухвалити нові амбітні цілі

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Київ, Понеділок 07 червня 2021 11:55
Кліматична угода: Україну планує ухвалити нові амбітні цілі Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Україну планує ухвалити нові амбітні цілі в рамках Паризької кліматичної угоди. Відповідне рішення планує прийняти Кабінет міністрів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час форуму "Україна 30".

За його словами, світ майже дійшов до невідворотніх змін глобального потепління.

"Уряд планує прийняти оновлені амбітні цілі України в Паризькій угоді. Одним з головних союзних є лісові ресурси", - зазначив він.

Також президент повідомив, що Україна модернізує комунальну інфраструктуру, займається розвитком відновлюваних джерел, електротранспорту. Запущено систему монітирингу викидів промисловості.

Нагадаємо, Володимир Зеленський підписав указ про збереження і відновлення лісів. В рамках цієї програми за три роки мають висадити мільярд дерев.

Крім того, в Україні з 2022 року заборонять продаж пластикових пакетів у всіх точках торгівлі та сфери обслуговування.

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