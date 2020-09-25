В Україні тимчасово заборонили аукціони з продажу об'єктів великої приватизації

Фото: аукціон (freepik)

В Україні з п'ятниці, 25 вересня, заборонили аукціони з продажу об'єктів великої приватизації на час карантину, встановленого Кабінетом міністрів. Сьогодні набув чинності відповідний закон.

Про це повідомляє РБК-Україна.

У четвер документ опублікували у виданні "Голос України". Він набрав чинності на наступний день після оприлюднення.

"Тимчасово, на період встановлення Кабінетом міністрів карантину та обмежувальних заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), аукціони з продажу об'єктів великої приватизації не проводяться", - зазначено в законі.

Документ передбачає і парламентський контроль за приватизацією держмайна. Його здійснюватиме комітет Верховної ради, до предмета відання якого належать питання приватизації державного та комунального майна.

Комітет, відповідно до закону, отримує право вносити на розгляд Ради пропозиції щодо змін і доповнень до чинного законодавства з приватизації. Також він заслуховуватиме звіт про роботу Фонду державного майна і про хід приватизації, а також посадових осіб Кабміну, міністерств і відомств з питань приватизації.

Нагадаємо, на початку вересня Верховна рада України прийняла відповідний законопроект №3552.

Як писало РБК-Україна, 26 серпня Кабмін схвалив проект закону "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації", згідно з яким допускається приватизація "Нафтогазу" і "Укрпошти".