ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Україні тимчасово заборонили аукціони з продажу об'єктів великої приватизації

Україна, П'ятниця 25 вересня 2020 08:25
В Україні тимчасово заборонили аукціони з продажу об'єктів великої приватизації
Фото: аукціон (freepik)
Автор: Юлія Струк

В Україні з п'ятниці, 25 вересня, заборонили аукціони з продажу об'єктів великої приватизації на час карантину, встановленого Кабінетом міністрів. Сьогодні набув чинності відповідний закон.

Про це повідомляє РБК-Україна.

У четвер документ опублікували у виданні "Голос України". Він набрав чинності на наступний день після оприлюднення.

"Тимчасово, на період встановлення Кабінетом міністрів карантину та обмежувальних заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), аукціони з продажу об'єктів великої приватизації не проводяться", - зазначено в законі.

Документ передбачає і парламентський контроль за приватизацією держмайна. Його здійснюватиме комітет Верховної ради, до предмета відання якого належать питання приватизації державного та комунального майна.

Комітет, відповідно до закону, отримує право вносити на розгляд Ради пропозиції щодо змін і доповнень до чинного законодавства з приватизації. Також він заслуховуватиме звіт про роботу Фонду державного майна і про хід приватизації, а також посадових осіб Кабміну, міністерств і відомств з питань приватизації.

Нагадаємо, на початку вересня Верховна рада України прийняла відповідний законопроект №3552.

Як писало РБК-Україна, 26 серпня Кабмін схвалив проект закону "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації", згідно з яким допускається приватизація "Нафтогазу" і "Укрпошти".

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Економіка приватизацияЗаконкарантин
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся