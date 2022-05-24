ru ua
Вт, 24 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На Донбасі ЗСУ за добу знищили 180 окупантів і багато техніки

Новость на русском →
Київ, Вівторок 24 травня 2022 21:14
На Донбасі ЗСУ за добу знищили 180 окупантів і багато техніки Фото: за останню добу на Донбасі ЗСУ знищили 180 окупантів (t.me/informnapalm)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Збройні сили України (ЗСУ) за останню добу відбили 3 ворожі атаки. Українські артилеристи завдали удару по скупченню живої сили і техніки противника, знищено 180 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Протягом 24 травня противник здійснив 3 атаки українських позицій. Всі спроби виявилися невдалими. По скупченню особового складу і техніки артилерія ЗСУ завдала удару.

За останню добу українські військові на Донбасі знищили:

  • особового складу - до 180;
  • танків - 2;
  • БМП - 5;
  • БТР - 3;
  • артилерійських систем - 3;
  • мінометів - 3;
  • безпілотників - 3.

Нагадаємо, як раніше зазначили в Міноборони України, найбільш гарячі точки на фронті знаходяться в Донецькому і Слов'янському напрямках.

Зазначимо, з початку травня російські війська посилили обстріли Донбасу. Противник практично цілодобово завдає ракетні, артилерійські та авіаційні удари по десятках населених пунктів регіону. Серед мирних жителів є жертви і поранені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Донбас Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський назвав умову повернення до переговорів із РФ
Зеленський назвав умову повернення до переговорів із РФ
DAILY
До кінця року і довше. Основні сценарії війни Росії проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна До кінця року і довше. Основні сценарії війни Росії проти України