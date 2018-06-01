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Інтерв'ю

У лікарні ім. Мечникова помер ще один поранений на Донбасі військовий

НовиниНадзвичайні події    01.06.2018 - 11:11
Фото: ілюстративне фото (mil.gov.ua)
Фото: ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Військовий отримав важке осколкове поранення голови

У Дніпропетровській обласній лікарні імені Мечникова помер ще один поранений на Донбасі український військовий. Про це Facebook повідомив головний лікар лікарні Сергій Риженко.

За словами Риженка, старший сержант, який проживає в Кіровоградській області, з пораненнями поступив до лікарні 25 травня разом з дочкою-саніструктором. Вони постраждали в результаті розриву міни, чоловік отримав важке осколкове поранення голови. Риженко також уточнив, що військовий при обстрілі врятував дочку, накривши її своїм тілом.

"Сьогодні вночі всі кращі реаніматологи чотири рази запускали його серце. Ще один герой став жертвою, захищаючи майбутнє України і своєї сім'ї", - додав Риженко.

 

Он ценой свой жизни спас родную дочь Совместное решение – защищать Родину. Николай, старший сержант, 48 лет из...

Опубліковано Сергієм Риженком 31 травня 2018 р.

 

Нагадаємо, раніше радник голови Дніпропетровської ОДА та волонтер Тетяна Губа повідомила про смерть двох військових у лікарні ім. Мечникова.

 

На Донбасі за добу поранено трьох українських військових
Темы: Новини ООС    Теги публікації: ФК Дніпро, Донбас, військові  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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