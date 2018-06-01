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В больнице им. Мечникова умер еще один раненный на Донбассе военный

НовостиПроисшествия    01.06.2018 - 11:11
Фото: иллюстративное фото (mil.gov.ua)
Фото: иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Военный получил тяжелейшее осколочное ранение головы

В Днепропетровской областной больнице имени Мечникова умер еще один раненный на Донбассе украинский военный. Об этом в Facebook сообщил главврач больницы Сергей Рыженко.

По словам Рыженко, старший сержант, который проживает в Кировоградской области, с ранениями поступил в больницу 25 мая вместе с дочерью-саниструктором. Они пострадали в результате разрыва мины, мужчина получил тяжелейшее осколочное ранение головы. Рыженко также уточнил, что военный при обстреле спас дочь, накрыв ее своим телом.

"Сегодня ночью все лучшие реаниматологи четыре раза запускали его сердце. Еще один герой стал жертвой, защищая будущее Украины и своей семьи", - добавил Рыженко.  

 

Он ценой свой жизни спас родную дочь Совместное решение – защищать Родину. Николай, старший сержант, 48 лет из...

Опубліковано Сергієм Риженком 31 травня 2018 р.

 

Напомним, ранее советник главы Днепропетровской ОГА и волонтер Татьяна Губа сообщила о смерти двух военных в больнице им. Мечникова.

 

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Темы: Новости ООС    Теги публикации: ФК Днепр, Донбасс, военные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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