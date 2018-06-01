У лікарні Дніпра від отриманих на Донбасі поранень померли двоє військових

Військові отримали несумісні з життям поранення

У Дніпропетровській обласній лікарні ім. Мечникова від отриманих на Донбасі поранень померли двоє українських військових. Про це у Facebook повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА та волонтер Тетяна Губа.

"Сьогодні (31 травня, - ред.) в обласній лікарні Мечникова зупинилися серця наших героїв. Юрій Довганик, 47 років. Отримав осколкове поранення під час ворожого обстрілу 22 травня, 24 бригада. Костянтин Гранов, 34 роки. Отримав кульове поранення в голову від ворожого снайпера 27 травня, 92 бригада", - повідомила Губа.

Дуже боляче ... Сьогодні в обласній лікарні Мечнікова зупинилися серця наших Героїв : ЮРІЙ ДОВГАНИК , 47 років ,... Опубліковано Татьяною Губою 31 травня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі за минулу добу поранено трьох українських військових. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається складною, бойові дії тривають по всій лінії зіткнення.