В больнице Днепра умер получивший на Донбассе ранение военный

Военный получил ранение на прошлой неделе

В больнице Днепра умер украинский военный, который на прошлой неделе получил на Донбассе ранение. Об этом в Facebook сообщила советник главы Днепропетровской ОГА и волонтер Татьяна Губа.

По ее словам, умер 20-летний житель Сумской области Руслан Баглик, который 19 июня получил крайне тяжелое ранение от пули снайпера. Она уточнила, что военный умер, не приходя в сознание.

Біль і сльози Сьогодні пішов на небо БАГЛИК РУСЛАН ЄВГЕНОВИЧ , 20 років , мешканець Сумської області , м.... Опубліковано Татьяною Губою Понеділок, 25 червня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 25 июня, на Донбассе оккупационные войска 24 раза прибегли к прицельному огню по позициям украинских военных, которые находятся в районе проведения операции Объединенных сил (ООС). В результате активных боевых действий один украинский военный был ранен.