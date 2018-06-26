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В больнице Днепра умер получивший на Донбассе ранение военный

НовостиПроисшествия    26.06.2018 - 08:36
Фото: иллюстративное фото (facebook.com/ato news)
Фото: иллюстративное фото (facebook.com/ato news)

Военный получил ранение на прошлой неделе

В больнице Днепра умер украинский военный, который на прошлой неделе получил на Донбассе ранение. Об этом в Facebook сообщила советник главы Днепропетровской ОГА и волонтер Татьяна Губа.

По ее словам, умер 20-летний житель Сумской области Руслан Баглик, который 19 июня получил крайне тяжелое ранение от пули снайпера. Она уточнила, что военный умер, не приходя в сознание.

 

Біль і сльози Сьогодні пішов на небо БАГЛИК РУСЛАН ЄВГЕНОВИЧ , 20 років , мешканець Сумської області , м....

Опубліковано Татьяною Губою Понеділок, 25 червня 2018 р.

 

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 25 июня, на Донбассе оккупационные войска 24 раза прибегли к прицельному огню по позициям украинских военных, которые находятся в районе проведения операции Объединенных сил (ООС). В результате активных боевых действий один украинский военный был ранен.

 

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Темы: Новости ООС    Теги публикации: ФК Днепр, Донбасс, военные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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