Бойовики за добу 24 рази обстріляли українських військових, - ООС

У результаті активних бойових дій одного нашого захисника було поранено

Упродовж минулої доби, 25 червня, окупаційні війська 24 рази вдалися до прицільного вогню по позиціям українських військових, які знаходяться в районі проведення операції Об’єднаних сил (ООС). Про це йдеться у повідомленні прес-служби ООС на сторінці у Facebook.

Як повідомляється, на Луганському напрямку найгарячіше було в районі населеного пункту Кримське. Там ворог застосовував по наших позиціях 120-мм міномети, гранатомети та стрілецьку зброю. Також ворожа активність спостерігалася біля населених пунктів Луганське та Золоте.

"На Донецькому напрямку противник застосував по захисниках Авдіївки та Крутої Балки 82-мм міномети, гранатомети та стрілецьку зброю. Під прицільним вогнем перебували також захисники Мар’їнки, Кам’янки та Верхньоторецького", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що на Маріупольському напрямку російські найманці застосовували гранатомети різних типів, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Противник обстрілював наші позиціі в районі населених пунктів Лебединське, Гнутове, Широкіне, Павлопіль та Старогнатівка.

Внаслідок активних бойових дій одного нашого захисника поранено.

За даними розвідки, які потребують уточнення, двох бойовиків російських окупаційних військ знищено, трьох поранено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі з початку доби понеділка, 25 червня, втрат серед українських військовослужбовців не було.