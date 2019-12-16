Болівія готує ордер на арешт Моралеса

В найближчі дні може бути виписаний ордер на арешт колишнього президента Болівії Ево Моралеса, який покинув країну. Про це заявила виконувачка обов'язків президента Болівії Жанін Аньєс, повідомляє сообщает РБК-Україна з посиланням на Російську службк ВBC.

За її словами, уряд вже подав відповідні клопотання.

"Моралес знає, що в разі повернення повинен буде відповісти перед країною, що у нього є неоплачені рахунки перед правосуддям. Зрозуміло, в найближчі кілька днів цей ордер на арешт виданий. Ми вже подали відповідні клопотання", - розповіла Аньєс.

Вона додала, що Моралес може повернутися в Болівії, коли захоче.

Нагадаємо, 10 листопада президент Болівії Ево Моралес оголосив, що йде у відставку на тлі протестів. Другий віце-спікер Палати сенаторів парламенту Жанін Аньєс стала виконувачем обов'язків президента.

Моралес втік з країни в Мехіко, де попросив про політичний притулок. Він заявив, що покинув Болівію, тому що його життя було в небезпеці. Він зазначив, що був змушений піти у відставку, але зробив це добровільно, "щоб більше не було кровопролиття".

Пізніше Жанін Аньєс заявила, що Моралес, повинен буде відповісти перед правосуддям", якщо захоче повернуться в Болівії.