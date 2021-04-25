Болгарський бізнесмен підтвердив поставки зброї і боєприпасів Україні після 2014 року
Болгарський бізнесмен Омелян Гебра підтвердив, що його компанія EMCO поставляла зброю і боєприпаси в Україні після 2014 року. За його словами, вони зберігалися на складі селі Врбетіце.
Про це підприємець заявив в листі виданню The New YorkTimes.
Раніше, зазначає видання, болгарський бізнесмен стверджував, що EMCO припинила експорт боєприпасів в Україні після початку війни на Донбасі. Однак в листі він визнав, що в кінці 2014 року його компанія уклала контракт з "уповноваженими українськими компаніями".
Видання також посилається на колишні і діючі посадові особи України, які на умовах анонімності повідомили виданню, що EMCO в 2014 році підписала контракт на постачання артилерійських боєприпасів для українських військових. За словами співрозмовника газети, незважаючи на це, російська влада дізналися про постачання і зажадали від Болгарії, щоб вони припинилися.
Нагадаємо, 25 квітня президент Чехії Мілош Земан виступив з надзвичайних зверненням про можливу причетність Росії до вибухів на військових складах в Врбетіцах в 2014 році. Він підтримав повне розслідування справи, заявивши, що зараз є дві версії того, що сталося - непрофесійне поводження з вибуховими матеріалами і втручання іноземних спецслужб.
Відзначимо, раніше віце-прем'єр, глава МВС Чехії Ян Гамчек, поліція Чехії з самого початку знала про те, що до вибухів в 2014 році причетні шпигуни ГРУ Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга.
РБК-Україна повідомляло, що Міністерства закордонних справ Литви, Латвії та Естонії також вислали російських дипломатів.Рішення було прийнято в знак солідарності з Чехією.