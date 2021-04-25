Болгарський бізнесмен підтвердив поставки зброї і боєприпасів Україні після 2014 року

Болгарський бізнесмен Омелян Гебра підтвердив, що його компанія EMCO поставляла зброю і боєприпаси в Україні після 2014 року. За його словами, вони зберігалися на складі селі Врбетіце.

Про це підприємець заявив в листі виданню The New YorkTimes.

Раніше, зазначає видання, болгарський бізнесмен стверджував, що EMCO припинила експорт боєприпасів в Україні після початку війни на Донбасі. Однак в листі він визнав, що в кінці 2014 року його компанія уклала контракт з "уповноваженими українськими компаніями". Видання також посилається на колишні і діючі посадові особи України, які на умовах анонімності повідомили виданню, що EMCO в 2014 році підписала контракт на постачання артилерійських боєприпасів для українських військових. За словами співрозмовника газети, незважаючи на це, російська влада дізналися про постачання і зажадали від Болгарії, щоб вони припинилися.