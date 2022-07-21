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До Болгарії прибув перший вантаж української агропродукції з порту на Дунаї

Ілюстративне фото: до Болгарії прибув перший вантаж української агропродукції з порту на Дунаї (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Болгарський порт Варна прибуло перше судно з агропродукцією з українського порту Рені на Дунаї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на болгарське видання Maritime.bg.

"Баржа, супроводжувана буксиром - штовхачем Felix, завантажена насінням соняшнику для болгарського маслопереробного заводу, прибула", - розповідають у виданні.

При цьому в Міністерстві сільського господарства Болгарії побоюються, що сільськогосподарська продукція з України "затьмарить" болгарську, оскільки вона є більш дешевою.

"У країну імпортується дуже велика кількість соняшнику, в основному з України, який не йде транзитом в країни ЄС, а продається на болгарському ринку за цінами нижче собівартості болгарського соняшнику", - заявив міністр сільського господарства Іван Іванов.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 11 липня в українські порти на Дунаї почали прибувати іноземні судна через гирло Бистре. Це стало можливим завдяки тому, що ЗСУ звільнили острів Зміїний від окупантів.

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УкраїнаБолгарияДунай