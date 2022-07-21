В Болгарию прибыл первый груз украинской агропродукции из порта на Дунае

"Баржа, сопровождаемая буксир-толкателем Felix, загружена семенами подсолнечника предназначена для болгарского маслоперерабатывающего завода прибыла", - рассказывают в издании.

При этом в Министерстве сельского хозяйства Болгарии опасаются, что сельскохозяйственная продукция из Украины "затмит" болгарскую, поскольку она является более дешевой.

"В страну импортируется очень большое количество подсолнечника, в основном из Украины, который не идет транзитом в страны ЕС, а продается на болгарском рынке по ценам ниже себестоимости болгарского подсолнечника", - заявил министр сельского хозяйства Иван Иванов.