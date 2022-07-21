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В Болгарию прибыл первый груз украинской агропродукции из порта на Дунае

Иллюстративное фото: в Болгарию прибыл первый груз украинской агропродукции из порта на Дунае (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В болгарский порт Варна прибыло первое судно с агропродукцией из украинского порта Рени на Дунае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на болгарское издание Maritime.bg.

"Баржа, сопровождаемая буксир-толкателем Felix, загружена семенами подсолнечника предназначена для болгарского маслоперерабатывающего завода прибыла", - рассказывают в издании.

При этом в Министерстве сельского хозяйства Болгарии опасаются, что сельскохозяйственная продукция из Украины "затмит" болгарскую, поскольку она является более дешевой.

"В страну импортируется очень большое количество подсолнечника, в основном из Украины, который не идет транзитом в страны ЕС, а продается на болгарском рынке по ценам ниже себестоимости болгарского подсолнечника", - заявил министр сельского хозяйства Иван Иванов.

Напомним, ранее стало известно, что 11 июля в украинские порты на Дунае начали прибывать иностранные суда через устье Быстрое. Это стало возможным благодаря тому, что ВСУ освободили остров Змеиный от оккупантов.

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УкраинаБолгарияДунай