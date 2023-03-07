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В Болгарии признали конституционным предоставление Украине военной помощи

Фото: в Болгарии признали конституционным предоставление Украине военной помощи (flickr by swiv)
Автор: Иван Носальский

Конституционный суд Болгарии признал конституционным решение парламента передать военную помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Девять из десяти судей Конституционного суда решили отклонить ходатайство депутатов пророссийских партий - Болгарской социалистической партии и "Возрождение".

Судьей, который проголосовал за признание решения парламента неконституционным, оказался бывший депутат от Болгарской социалистической партии.

Напомним, ранее стало известно, что 9 декабря 2022 года парламент Болгарии впервые одобрил военную помощь Украине с начала полномасштабной войны.

Также мы писали, что Болгария до такого решения парламента тайно передала Украине вооружение на сумму более миллиарда долларов.

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БолгарияПомощь УкраинеВоенная помощь