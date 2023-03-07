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У Болгарії визнали конституційним надання Україні військової допомоги

Фото: у Болгарії визнали конституційним надання Україні військової допомоги (flickr by swiv)
Автор: Іван Носальський

Конституційний суд Болгарії визнав конституційним рішення парламенту передати військову допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу суду.

Дев'ять з десяти суддів Конституційного суду вирішили відхилити клопотання депутатів проросійських партій - Болгарської соціалістичної партії та "Відродження".

Суддею, який проголосував за визнання рішення парламенту неконституційним, виявився колишній депутат від Болгарської соціалістичної партії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 9 грудня 2022 року парламент Болгарії вперше схвалив військову допомогу Україні з початку повномасштабної війни.

Також ми писали, що Болгарія до такого рішення парламенту таємно передала Україні озброєння на суму понад мільярд доларів.

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БолгарияДопомога УкраїніВійськова допомога