В Болгарии признали конституционным предоставление Украине военной помощи

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Судьей, который проголосовал за признание решения парламента неконституционным, оказался бывший депутат от Болгарской социалистической партии.

Девять из десяти судей Конституционного суда решили отклонить ходатайство депутатов пророссийских партий - Болгарской социалистической партии и "Возрождение".

Напомним, ранее стало известно, что 9 декабря 2022 года парламент Болгарии впервые одобрил военную помощь Украине с начала полномасштабной войны.

Также мы писали, что Болгария до такого решения парламента тайно передала Украине вооружение на сумму более миллиарда долларов.

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