В Австрии предложили обнести ЕС стеной для защиты от мигрантов

Канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал к строительству стен и ограждений на внешних границах ЕС для защиты от нелегальной миграции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью канцлера Австрии Карла Нехаммера газете Bild .

"Физическая инфраструктура и барьеры необходимы для защиты этих внешних границ. Это означает: заборы, стены и все, что с ними связано", - сказал Нехаммер.

При этом он добавил, что Европа переживает новый миграционный кризис, поэтому действовать необходимо быстро и четко.

"Защита внешних границ ЕС является необходимостью, а не желанием", - отметил канцлер.

Как сообщает издание, Нехаммер стал первым главой правительства в ЕС, призывающим к возведению стен и заборов вокруг Евросоюза в условиях острого миграционного кризиса.