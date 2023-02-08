В Австрии предложили обнести ЕС стеной для защиты от мигрантов
Канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал к строительству стен и ограждений на внешних границах ЕС для защиты от нелегальной миграции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью канцлера Австрии Карла Нехаммера газете Bild.
"Физическая инфраструктура и барьеры необходимы для защиты этих внешних границ. Это означает: заборы, стены и все, что с ними связано", - сказал Нехаммер.
При этом он добавил, что Европа переживает новый миграционный кризис, поэтому действовать необходимо быстро и четко.
"Защита внешних границ ЕС является необходимостью, а не желанием", - отметил канцлер.
Как сообщает издание, Нехаммер стал первым главой правительства в ЕС, призывающим к возведению стен и заборов вокруг Евросоюза в условиях острого миграционного кризиса.
Напомним, недавно парламент Австрии одобрил поправки в специальное положение о перемещенных лицах, что продолжает право на временное проживание для украинских беженцев до 4 марта 2024 года.
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