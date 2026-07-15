В Болгарии оправдались за выход из коалиции желающих

Болгария объяснила свое решение насчет коалиции желающих

Петрова ответила на вопросы журналистов о причинах выхода ее страны из коалиции желающих.

Для помощи Украине, по ее словам, необходимо работать по нескольким политическим направлениям:

продолжение поддержки Украины,

эффективные экономические меры против России,

дипломатический трек, который приведет стороны к столу переговоров.

"Мы считаем, что третье направление использовалось недостаточно", - говорит министр.

Петрова добавила, что Болгария будет поддерживать все дипломатические усилия и санкционную политику ЕС.

Помощь Украине в энергетической сфере

Как заверила политик, Болгария и дальше будет вносить свой вклад в энергетическую безопасность Украины накануне предстоящей зимы.

"Болгария расположена на пересечении нескольких критически важных маршрутов, которые позволяют нам поддерживать Украину путем поставки газа и других источников энергии. Это одно из направлений, над которым мы сейчас активно работаем", - говорит она.

Болгария приветствует шаг к Drone Deal

Петрова приветствовала объявленное 15 июля сотрудничество Украины с ЕС в сфере производства беспилотников.

"Это направление, к которому у нас очень большой интерес и которое хотели бы развивать также в двустороннем формате. Но если соответствующая европейская рамка уже существует, мы можем двигаться дальше именно в ее пределах", - добавила она.