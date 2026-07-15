Болгария считает, что мира в Украине можно достичь дипломатическими усилиями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Болгарии Велиславы Петровой 15 июля на пресс-конференции в Киеве.
Петрова ответила на вопросы журналистов о причинах выхода ее страны из коалиции желающих.
Для помощи Украине, по ее словам, необходимо работать по нескольким политическим направлениям:
"Мы считаем, что третье направление использовалось недостаточно", - говорит министр.
Петрова добавила, что Болгария будет поддерживать все дипломатические усилия и санкционную политику ЕС.
Как заверила политик, Болгария и дальше будет вносить свой вклад в энергетическую безопасность Украины накануне предстоящей зимы.
"Болгария расположена на пересечении нескольких критически важных маршрутов, которые позволяют нам поддерживать Украину путем поставки газа и других источников энергии. Это одно из направлений, над которым мы сейчас активно работаем", - говорит она.
Петрова приветствовала объявленное 15 июля сотрудничество Украины с ЕС в сфере производства беспилотников.
"Это направление, к которому у нас очень большой интерес и которое хотели бы развивать также в двустороннем формате. Но если соответствующая европейская рамка уже существует, мы можем двигаться дальше именно в ее пределах", - добавила она.
Напомним, что Болгария вышла из коалиции желающих в поддержку Украины и прекратила военную и финансовую помощь. Об этом заявил 14 июля премьер-министр страны Румэн Радев.
Российский патриарх Кирилл снова не попал в санкционные списки ЕС.Теперь сыграла роль позиция Болгарии.
Радев утверждает, что Запад не сможет дать отпор России конвенционными средствами. Он считает, что действия союзников повышают риск эскалации и ядерного ответа со стороны РФ.