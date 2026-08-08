В Болгарии взорвался дрон возле газопровода у границы с Румынии

По его словам, инцидент произошел вскоре после 5 утра. Известно, что беспилотник взорвался примерно в 200 метрах от румынской компрессорной станции и примерно в 1 км от болгарской компрессорной станции на Трансбалканском газопроводе.

Во время того, как дрон пролетал над Румынией и Болгарией - он не был идентифицирован. Поэтому на данный момент неясно, откуда вылетел беспилотник и связан ли он с Украиной или Россией.

"Жертв нет, здания не повреждены. Район оцеплен. Мы продолжим следить за ситуацией и усилим наблюдение. После этого инцидента мы также передислоцируем силы пограничной полиции по обнаружению дронов и принятию контрмер на границе с Турцией и Румынией", - сказал Радев.

Тем временем министр обороны Болгарии Димитар Стоянов заявил, что этот инцидент будет поднят на заседании Североатлантического совета в начале следующей недели.

По его словам, судя по силе взрыва и столбу черного дыма, дрон, вероятно, нес значительное количество взрывчатки. Он добавил, что такие беспилотники трудно обнаружить из-за их небольших размеров и малой высоты полета.

Отметим, что Болгария и Румыния являются членами НАТО и Евросоюза.