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В Болгарии взорвался дрон возле газопровода у границы с Румынии

16:02 08.08.2026 Сб
2 мин
Что известно об инциденте?
aimg Эдуард Ткач
Фото: подобные беспилотники сложно выявлять (Getty Images)

Сегодня в субботу, 8 августа, в воздушное пространство Болгарии вторгся неизвестный дрон, который прилетел со стороны Румынии. Вскоре после пересечения границы он взорвался недалеко от международного газопровода.

Об этом заявил болгарский премьер-министр Румен Радев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По его словам, инцидент произошел вскоре после 5 утра. Известно, что беспилотник взорвался примерно в 200 метрах от румынской компрессорной станции и примерно в 1 км от болгарской компрессорной станции на Трансбалканском газопроводе.

Во время того, как дрон пролетал над Румынией и Болгарией - он не был идентифицирован. Поэтому на данный момент неясно, откуда вылетел беспилотник и связан ли он с Украиной или Россией.

"Жертв нет, здания не повреждены. Район оцеплен. Мы продолжим следить за ситуацией и усилим наблюдение. После этого инцидента мы также передислоцируем силы пограничной полиции по обнаружению дронов и принятию контрмер на границе с Турцией и Румынией", - сказал Радев.

Тем временем министр обороны Болгарии Димитар Стоянов заявил, что этот инцидент будет поднят на заседании Североатлантического совета в начале следующей недели.

По его словам, судя по силе взрыва и столбу черного дыма, дрон, вероятно, нес значительное количество взрывчатки. Он добавил, что такие беспилотники трудно обнаружить из-за их небольших размеров и малой высоты полета.

Отметим, что Болгария и Румыния являются членами НАТО и Евросоюза.

Другие инциденты с дронами

Напомним, что в ночь на 8 августа в немецком городе Мехерних был зафиксирован пролет дронов над ключевым логистическим объектом Бундесвера. Известно, что там ремонтируют систем ПВО Patriot.

Также мы писали, что в ночь на 5 августа в аэропорту Лейпцига были временно прекращены полеты после того, как возле взлетно-посадочной полосы, недалеко от украинского транспортного самолета Ан-124 обнаружили дрон. Позже была информация, что дрон имел взрывчатку, а самолет перевозил боеприпасы.

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