У Болгарії вибухнув дрон біля газопроводу поряд з кордоном Румунії

За його словами, інцидент стався невдовзі після 5 ранку. Відомо, що безпілотник вибухнув приблизно на відстані 200 метрів від румунської компресорної станції і приблизно за 1 км від болгарської компресорної станції на Трансбалканському газопроводі.

Під час того, як дрон пролітав над Румунією та Болгарією, він не був ідентифікований. Тому наразі незрозуміло, звідки вилетів безпілотник і чи пов'язаний він із Україною чи Росією.

"Жертв немає, будівлі не пошкоджені. Район оточений. Ми продовжимо стежити за ситуацією та посилимо спостереження. Після цього інциденту ми також передислокуємо сили прикордонної поліції щодо виявлення дронів та прийняття контрзаходів на кордоні з Туреччиною та Румунією", - сказав Радєв.

Тим часом, міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов заявив, що цей інцидент буде піднятий на засіданні Північноатлантичної ради на початку наступного тижня.

За його словами, судячи з сили вибуху та стовпа чорного диму, дрон, ймовірно, ніс значну кількість вибухівки. Він додав, що такі безпілотники важко виявити через їхні невеликі розміри і малу висоту польоту.

Зазначимо, що Болгарія та Румунія є членами НАТО та Євросоюзу.