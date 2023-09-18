Вночі 18 вересня на узбережжі Чорного моря у болгарському селі Тюленево виявили невідомий дрон-камікадзе з вибуховим пристроєм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinite.com та пресслужбу Міністерства оборони Болгарії.

За даними ЗМІ, про падіння безпілотника правоохоронцям повідомили місцеві мешканці.

Яким чином дрон опинився на болгарському узбережжі - чи впав з повітря, чи його змило течією - наразі невідомо. Про приналежність БПЛА інформації також немає.

Фото: у Болгарії на узбережжі Чорного моря знайшли дрон з вибухівкою (novinite.com)

"Вчора ввечері близько 21:30 нам зателефонували й сказали, що хвилі вимили схожий на безпілотник об'єкт. Станом на 22:10 вчора ввечері територія була оточена. Дії на даний момент - ізолювати територію для захисту життя та здоров'я людей, які проживають у цьому районі, до прибуття представників Міноборони", - повідомив мер громади Шабла Маріан Жечев.

На питання, чи відоме походження безпілотника, він зазначив, що "з того, що видно здалеку, це один із тих, які використовувалися на війні в Україні".

Як повідомили у Міністерстві оборони Болгарії, на місце виїхала спецгрупа МВС у складі п’яти військових. Вони проведуть розвідку об’єкта, після чого буде прийнято рішення, куди його утилізувати.

Варто зазначити, що Тюленево - населений пункт країни-членкині НАТО Болгарії. Він розташований за 70 км від кордону з Румунією, на територію якої вже неодноразово падали уламки російських дронів.

Уламки російського дрона на території Румунії

Нагадаємо, нещодавно російські окупанти вчергове атакували Україну за допомогою дронів-камікадзе "Шахед". Сили протиповітряної оборони змогли збити 32 ворожих безпілотники з 44.

Під ударом ворога була портова інфраструктура Одеської області на Дунаї. Після атаки в Міноборони Румунії заявили, що знайшли уламки дронів у районі прикордонних сіл Нуферу та Вікторія.

Однак в НАТО знову не побачили навмисного нападу Росії на Румунію.

Варто зауважити, що це вже не перший інцидент з падінням уламків ударних безпілотників РФ на території Румунії. Після першого разу главу російського диппредставництва також викликали в МЗС.