Сенат Чехии признал Голодомор геноцидом украинцев
Сенат Чехии сегодня, 14 декабря, своим решением признал Голодомор геноцидом украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского в Twitter.
"Приветствую решение Сената Чехии о признании Голодомора геноцидом украинцев", - написал президент.
Зеленский также выразил благодарность чешским друзьям за утверждение правды и восстановление исторической справедливости. А также отметил, что наказание за все прошлые и современные преступления России неизбежно.
Напомним, 30 ноября, немецкий Бундестаг признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
Ранее мы писали, что Румыния признала Голодомор геноцидом украинского народа.
РБК-Украина сообщало, что по состоянию на 9 декабря, уже 19 стран мира признали Голодомор геноцидом украинцев.
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