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Сенат Чехии признал Голодомор геноцидом украинцев

Новина українською →
Чехия, Среда 14 декабря 2022 21:12
Сенат Чехии признал Голодомор геноцидом украинцев Фото: Сенат Чехии признал голодомор геноцидом украинцев (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Сенат Чехии сегодня, 14 декабря, своим решением признал Голодомор геноцидом украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского в Twitter.

"Приветствую решение Сената Чехии о признании Голодомора геноцидом украинцев", - написал президент.

Зеленский также выразил благодарность чешским друзьям за утверждение правды и восстановление исторической справедливости. А также отметил, что наказание за все прошлые и современные преступления России неизбежно.

Напомним, 30 ноября, немецкий Бундестаг признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Ранее мы писали, что Румыния признала Голодомор геноцидом украинского народа.

РБК-Украина сообщало, что по состоянию на 9 декабря, уже 19 стран мира признали Голодомор геноцидом украинцев.

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