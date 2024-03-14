Болгария отправила Украине первую партию бронетранспортеров, - глава Минобороны

Болгария отправила Украине первые 30 вагонов с бронетранспортерами. Всего в этой партии 100 единиц техники.

Об этом заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinite .

Как сообщается, операция по транспортировке бронетехники началась 29 января, а первая колонна из 30 вагонов отправилась 7 марта.

Общая стоимость пакета военной помощи превысила 170 тысяч болгарских львов (более 94 тысяч долларов).

Комментируя задержку в поставках помощи, Тагарев отметил логистическую сложность, добавив, что ускорение отправки было невозможным.

Министр также подчеркнул важность постоянной поддержки Украины, отметив, что Болгария "остается пристальной в отслеживании ситуации и поддержании готовности к региональным вызовам".

Помощь Болгарии Украине

Болгария с первых дней полномасштабного вторжения РФ оказывает Украине разнообразную помощь. Так, ранее парламент Болгарии за закрытыми дверями проголосовал за поставку непригодных к эксплуатации ракет С-300 Украины.

В июле прошлого года стало известно, что Болгария может предоставить Украину около 100 бронетранспортеров из составов Министерства внутренних дел.

В декабре президент Болгарии Румен Радев наложил вето на бесплатное предоставление Украине бронетехники.

Однако позже Национальное собрание Болгарии (парламент) преодолело вето президента Румена Радева по поставке Украине бронетранспортеров.

Недавно стало известно, что Болгария задерживает поставки 100 бронетранспортеров в Украину, поскольку Минобороны обратилось в НАТО с просьбой покрыть транспортные расходы.

А 28 февраля Болгария анонсировала новую военную помощь Украине, в которую вошли БТРы.

Стоит отметить, что болгарская помощь Украине уже составила 47 миллионов евро.