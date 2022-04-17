ru ua
Нд, 17 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Болгарія закрила свої порти для російських кораблів

Новость на русском →
Болгарія, Неділя 17 квітня 2022 12:32
Болгарія закрила свої порти для російських кораблів Фото: Болгарія заборонила російським кораблям вхід в морські та річкові порти (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Доступ в болгарські морські і річкові порти для всіх суден, зареєстрованих під російським прапором, заборонений з 16 квітня. Це стосується також для всіх судів, які змінили російський прапор або реєстр після 24 лютого 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Морську адміністрацію країни.

Заборона вводиться на підставі рішення Ради ЄС від 8 квітня 2022 року про обмежувальні заходи у зв'язку з діями Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

Нагадаємо, військово-морська адміністрація Румунії заборонила кораблям під російським прапором заходити у свої порти. Заборона почне діяти з неділі, 17 квітня.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
NEWS
53-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
53-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Готовий до оборони. Як під ракетними обстрілами сьогодні живе Миколаїв
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Готовий до оборони. Як під ракетними обстрілами сьогодні живе Миколаїв