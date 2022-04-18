Зеленський обговорив блокування РФ Чорного моря з прем'єром Болгарії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter глави держави .

Лідери держав встигли обговорити низку питань. Зокрема, зупинилися на перепонах РФ для чорноморського судноплавства та антиросійських санкціях.

"Обговорили проблеми для судноплавства в Чорному морі. Подякував за підтримку України, зокрема нашого вступу до ЄС, та міцну позицію щодо антиросійських санкцій", – написав Зеленський.

Днями Болгарія закрила морські та річкові порти для всіх суден, зареєстрованих під російським прапором. Зміна "підданства" після 24 лютого кораблям теж не допоможе.

Напередодні в ООН попередили, що блокада військами РФ українських портів на Чорному морі може спровокувати глобальний голод. Окрім того, загроза всім чорноморським державам виникла через мінування акваторії Росією.