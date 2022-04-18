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Зеленський обговорив блокування РФ Чорного моря з прем'єром Болгарії

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Київ, Понеділок 18 квітня 2022 22:27
Зеленський обговорив блокування РФ Чорного моря з прем'єром Болгарії Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні перемовини з болгарським прем'єр-міністром Кирилом Петковим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter глави держави.

Лідери держав встигли обговорити низку питань. Зокрема, зупинилися на перепонах РФ для чорноморського судноплавства та антиросійських санкціях.

"Обговорили проблеми для судноплавства в Чорному морі. Подякував за підтримку України, зокрема нашого вступу до ЄС, та міцну позицію щодо антиросійських санкцій", – написав Зеленський.

Днями Болгарія закрила морські та річкові порти для всіх суден, зареєстрованих під російським прапором. Зміна "підданства" після 24 лютого кораблям теж не допоможе.

Напередодні в ООН попередили, що блокада військами РФ українських портів на Чорному морі може спровокувати глобальний голод. Окрім того, загроза всім чорноморським державам виникла через мінування акваторії Росією.

Нагадаємо, що ООН відкрила офіс у Києві та запропонувала Україні та РФ провести гуманітарні перемовини.

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