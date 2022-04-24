Болгарія розгляне можливість закупівлі української електроенергії, - Марченко

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра фінансів України Сергія Марченка.

За його словами, Україна нещодавно приєдналася до енергомережі Європи ENTSO-E, завдяки чому електроенергія, що виробляється в Україні, зможе реалізовуватися на європейському ринку.

"Таку можливість обговорював з усіма європейськими колегами", написав Марченко.

Також на зустрічі з директором Головного управління казначейства Франції Еммануелем Муленом міністр запропонував приєднатися до просування в G7 і серед інших країн можливості запровадження додаткового податку на імпорт російських енергоносіїв.

Глава Мінфіну України також подякував Франції за наданий кредит на пільгових умовах в EUR300 млн та лідерство на санкційному напрямку.