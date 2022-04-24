Болгарія розгляне можливість закупівлі української електроенергії, - Марченко
Міністр фінансів Болгарії Асен Васильєв висловив готовність внести до порядку денного уряду розгляд питання про закупівлю виробленої Україною електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра фінансів України Сергія Марченка.
За його словами, Україна нещодавно приєдналася до енергомережі Європи ENTSO-E, завдяки чому електроенергія, що виробляється в Україні, зможе реалізовуватися на європейському ринку.
"Таку можливість обговорював з усіма європейськими колегами", написав Марченко.
Також на зустрічі з директором Головного управління казначейства Франції Еммануелем Муленом міністр запропонував приєднатися до просування в G7 і серед інших країн можливості запровадження додаткового податку на імпорт російських енергоносіїв.
Глава Мінфіну України також подякував Франції за наданий кредит на пільгових умовах в EUR300 млн та лідерство на санкційному напрямку.
Раніше ми повідомляли, що Болгарія закрила свої порти для російських кораблів.
Також ми писали, що Зеленський обговорив блокування РФ Чорного моря з прем'єром Болгарії.
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