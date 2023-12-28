Болгария продлила программу поддержки украинских беженцев: новая дата

Схема гуманитарной помощи предусматривает государственные выплаты местам размещения беженцев из Украины. Это значит, что украинцы и дальше смогут получить бесплатное жилье.

Программу помощи несколько раз меняли и расширяли, и согласно последнему решению правительства, она должна была закончиться 31 декабря 2023 года.

Согласно данным на правительственном портале, в Болгарии остаются 52 125 украинцев с временной защитой, хотя за все время статус получили 171 571 человек. По государственной схеме проживает 6919 беженцев.

Фото: В Болгарии остаются более 50 тысяч украинских беженцев (gettyimages.com)

В то же время, завершается разработка новой программы, в которой определят меры в приоритетных сферах, которые обеспечат возможность жизни и реализации беженцев с соответствующими правами и обязанностями. Отмечается, что будет создана четкая и прозрачная система для перемещенных лиц, которая дасть возможность для более эффективной работы администраций.