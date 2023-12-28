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Болгарія продовжила програму підтримки українських біженців: нова дата

Фото: Українські біженці у Болгарії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Уряд Болгарії 28 грудня продовжив термін дії програми гуманітарної допомоги українським біженцям. Українці зможуть користуватися державною підтримкою на чинних умовах до 30 квітня 2024 року.

Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на sofiaglobe.com та news.bg.

Схема гуманітарної допомоги передбачає державні виплати місцям розміщення біженців із України. Це означає, що українці й надалі зможуть отримати безкоштовне житло.  

Програму допомоги кілька разів змінювали та розширювали, і згідно з останнім рішенням уряду, вона мала закінчитися 31 грудня 2023 року.

Згідно з даними на урядовому порталі, у Болгарії залишаються 52 125 українців із тимчасовим захистом, хоча за весь час статус отримали 171 571 людей. За державною схемою проживають 6919 біженців.

Фото: У Болгарії залишаються понад 50 тисяч українських біженців (gettyimages.com)

Водночас завершується розробка нової програми, у якій визначать заходи у пріоритетних сферах, які забезпечать можливість життя та реалізації біженців із відповідними правами та обов'язками. Зазначається, що буде створена чітка і прозора система для переміщених осіб, яка дасть можливість для більш ефективної роботи адміністрацій.

Нагадаємо, ми писали, що українські біженці продовжують їхати до Європи. Кількість людей із тимчасовим захистом збільшується у всіх країнах ЄС, крім Данії.

Також ми розповідали, що дія Директиви ЄС про тимчасовий захист для українців спливає у березні 2025 року. Деякі країни вже готують зміни у програмах допомоги та складають план дій на майбутнє.

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