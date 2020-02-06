Болгарія планує відновити антимонопольне розслідування проти "Газпрому"

Фото: Bulgargaz (www.bulgargaz.bg)

"Газпром" порушив своє зобов'язання щодо коригування цін до середньоринкових по ЄС

Болгарський державний постачальник газу Bulgargaz готується попросити Єврокомісію відновити антимонопольне розслідування проти "Газпрому" за невиконання російською компанією однієї зі своїх ключових обіцянок. Про це пише видання EURACTIV з посиланням на джерела в Софії.

Як зазначає видання, мова йде про порушення "Газпромом" зобов'язання щодо коригування цін на російський газ у відповідності із середньоринковими цінами в ЄС, що дозволило Єврокомісії закрити справу у травні 2018 року.

Справа тривала сім років і закінчилася без штрафу, але з важливими умовами - російська компанія повинна була знизити ціни і припинити дії щодо запобігання доступу конкуренції на східноєвропейський ринок.

Розслідування стосувалося можливого зловживання "Газпромом" своїм домінуючим становищем на газових ринках в Болгарії, Чехії, Естонії, Латвії, Литві, Польщі, Угорщини і Словаччині.

Хід справи визначив ринкові ціни на природний газ в Європі. Це ціни на континентальні хаби, а також середні прикордонні ціни для Німеччини, Франції і Італії.

Як зазначає видання, ціна російського газу не турбувала Болгарію до кінця 2018 року. Проблеми виникли з початку 2019 року, коли ціни на хабах значно знизилися.

За даними Bulgargaz, болгарський запит на перегляд цін був відправлений на початку серпня минулого року, а термін для досягнення угоди між двома країнами минув без результату через 120 днів (на початку грудня).

За повідомленнями, переговори між Bulgargaz і "Газпромом" за останні півроку були інтенсивними, але безуспішними. Джерела повідомили, що відсутність реакції на низку пропозицій Болгарії є способом для "Газпрому" відстрочити процес перегляду ціни контракту, і у росіян, очевидно, немає бажання досягти угоди.

Тим часом Єврокомісія опублікувала офіційні дані про ціни на природний газ у третьому кварталі 2019 року. З регулярного звіту Єврокомісії стало ясно, що сім з восьми країн, які потрапили під антимонопольне розслідування, вже отримали зниження цін на газ від "Газпрому", Болгарія - ні. У третьому кварталу 2019 року Болгарія стала країною, що купує найдорожчий газ в ЄС. Саме тому Bulgargaz планує звернутися за підтримкою до Європейської комісії, щоб змусити "Газпром" виконати свої добровільні зобов'язання.

Більш того, існує ризик повторного відкриття антимонопольної процедури проти "Газпрому", і в цьому випадку "Газпром" знову зіткнеться з небезпекою сплати величезного штрафу, чого компанія уникла, взявши на себе добровільні зобов'язання.

Нагадаємо, російський газовий монополіст "Газпром" у січні 2020 року скоротив видобуток газу на 6% порівняно з січнем 2019 року у зв'язку з аномально теплою зимою.

Як повідомляло РБК-Україна, середня митна вартість імпортного природного газу в Україні у грудні 2019 року склала 4130 грн за 1 тисячу кубометрів. Порівняно з груднем 2018 року ціна імпортного газу знизилася на 54,4%. Падіння світових цін на енергоносії призвело до зниження енергетичного імпорту України у 2019 році на 7,6%.