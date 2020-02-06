Болгария планирует возобновить антимонопольное расследование против "Газпрома"

Фото: Bulgargaz (www.bulgargaz.bg)

"Газпром" нарушил свое обязательство по корректировке цен до среднерыночных по ЕС

Болгарский государственный поставщик газа Bulgargaz готовится попросить Еврокомиссию возобновить антимонопольное расследование против "Газпрома" из-за невыполнения российской компанией одного из своих ключевых обещаний. Об этом пишет издание EURACTIV со ссылкой на источники в Софии.

Как отмечает издание, речь идет о нарушении "Газпромом" обязательства по корректировке цен на российский газ в соответствии со среднерыночными ценами в ЕС, что позволило Еврокомиссии закрыть дело в мае 2018 года.

Дело длилось семь лет и закончилось без штрафа, но с важными условиями - российская компания должна была снизить цены и прекратить действия по предотвращению доступа конкуренции на восточноевропейский рынок.

Расследование касалось предполагаемого злоупотребления "Газпромом" своим доминирующим положением на газовых рынках в Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Венгрии и Словакии.

Ход дела определил рыночные цены на природный газ в Европе. Это цены на континентальные хабы, а также средние пограничные цены для Германии, Франции и Италии.

Как отмечает издание, цена российского газа не беспокоила Болгарию до конца 2018 года. Проблемы возникли с начала 2019 года, когда цены на хабах значительно снизились.

По данным Bulgargaz, болгарский запрос на пересмотр цен был отправлен в начале августа прошлого года, а срок для достижения соглашения между двумя странами истек без результата спустя 120 дней (в начале декабря).

По сообщениям, переговоры между Bulgargaz и "Газпромом" за последние полгода были интенсивными, но безуспешными. Источники сообщили, что отсутствие реакции на ряд предложений Болгарии является способом для "Газпрома" отсрочить процесс пересмотра цены контракта, и у россиян, очевидно, нет желания достигнуть соглашения.

Тем временем Еврокомиссия опубликовала официальные данные о ценах на природный газ в третьем квартале 2019 года. Из регулярного отчета Еврокомиссии стало ясно, что семь из восьми стран, попавших под антимонопольное расследование, уже получили снижение цен на газ от "Газпрома", Болгария - нет. В третьем квартала 2019 года Болгария стала страной, покупающей самый дорогой газ в ЕС. Именно поэтому Bulgargaz планирует обратиться за поддержкой к Европейской комиссии, чтобы заставить "Газпром" выполнить свои добровольные обязательства.

Более того, существует риск повторного открытия антимонопольной процедуры против "Газпрома", и в этом случае "Газпром" снова столкнется с опасностью уплаты огромного штрафа, чего компания избежала, взяв на себя добровольные обязательства.

Напомним, российский газовый монополист "Газпром" в январе 2020 года сократил добычу газа на 6% по сравнению с январем 2019 года в связи с аномально теплой зимой.

Как сообщало РБК-Украина, средняя таможенная стоимость импортного природного газа в Украине в декабре 2019 года составила 4130 грн за 1 тысячу кубометров. По сравнению с декабрем 2018 года цена импортного газа снизилась на 54,4%. Падение мировых цен на энергоносители привело к снижению энергетического импорта Украины в 2019 году на 7,6%.