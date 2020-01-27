До зони євро увійде найбідніша країна ЄС

Фото: Крісталіна Георгієва (wikipedia.org)

Болгарія приєднається до зони євро через три роки

Плани Болгарії приєднатися до зони євро у 2023 році цілком реалістичні. Про це заявила глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, повідомляє агентство Reuters.

Георгієва, яка родом з Болгарії, сказала, що вступ до єврозони буде вигідним для країни та забезпечить велику грошову безпеку і захистить її від глобальної невизначеності.

Як зазначила глава МВФ, плани щодо вступу Болгарії до єврозони будуть виконані, однак зазначила, що це відбудеться не в один момент.

Георгієва сказала, що президент Європейського центрального банку Крістіна Лагард "дуже позитивно" сприймає прагнення Болгарії до вступу в єврозону.

Болгарія, валюта якої вже прив'язана до євро, відповідає номінальним критеріям для прийняття єдиної валюти зі здоров'ям у сфері державних фінансів та низьким рівнем боргу, однак є однією з найбідніших країн-членів ЄС.

Комплексна оцінка, проведена ЄЦБ у минулому році у шести болгарських банках, виявила нестачу капіталу у двох місцевих банках, але обидва заявили про плани щодо збільшення їх капіталу.

"Болгарія в цілому виглядає дуже добре. Є два банки, у яких були деякі проблеми, але вони працюють над ними, і я не бачу ніяких проблем", - сказала Георгієва.

Нагадаємо, в даний час зона євро об'єднує 19 з 28 країн Євросоюзу, офіційною валютою яких є євро.

Зазначимо, Болгарія є найбіднішою країною ЄС. Фактичне індивідуальне споживання (Actual Individual Consumption, AIC), яке є показником матеріального добробуту домогосподарств, у 2018 році в Болгарії було на рівні 57% від середнього по ЄС.