"Газпром" скоротив видобуток газу через аномально теплу зиму

Ілюстративне фото (gazprom.ru)

Компанія очікувала, що січень 2020 року в Росії буде приблизно на градус холоднішим

Російський газовий монополіст "Газпром" скоротив видобуток газу на шість відсотків порівняно із січнем 2019 року у зв'язку з аномально теплою зимою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Вказано, що через теплу погоду в січні російський монополіст був змушений скоротити видобуток газу на шість відсотків - до 44,3 мільярда кубічних метрів порівняно із 47,32 мільярдами кубометрів у січні 2019 року.

Так, компанія очікувала, що січень 2020 року в Росії буде приблизно на градус холоднішим, ніж роком раніше. Проте погода виявилася найтеплішою за останнє десятиріччя - на п'ять градусів вище, ніж за останні три роки.

Зазначається, що загалом же січневий видобуток газу всіма компаніями в Росії скоротився на 3,1 відсотка порівняно з аналогічним періодом 2019 року та склав 65,51 мільярда кубометрів.

Нагадаємо, виконавчий директор Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що колишні контракти з "Газпромом" позбавили Україну економічного зростання.

Як писало РБК-Україна, тариф на прокачування газу по газотранспортній системі України в контракті між "Газпромом" і "Нафтогазом" склав 2,66 долара за 1 тис. куб. м на 100 км. Таким чином, ціна зросла на 2% у порівнянні з 2019 роком (2,61 долара).