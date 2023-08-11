Болгария подписала договор на ремонт реактивных двигателей МиГ-29 с компанией из Польши

Болгария подписала соглашение на 9,5 миллиона евро с польской компанией Wojskowe Zakłady Lotnicze на капитальный ремонт шести реактивных двигателей МиГ-29.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Капитальный ремонт будет проведен для обеспечения летной пригодности самолета МиГ-29 и возможности оперативных возможностей несения боевого дежурства с новой боевой платформой F-16 Block 70.

По данным СМИ, контракт был подписан в эту пятницу, а его общая стоимость составляет 9,552 миллиона евро. А срок ремонта каждого двигателя не будет превышать девяти месяцев с момента передачи.

МиГ-29 для Украины

Многоцелевой советский истребитель четвертого поколения. Являлся основным многоцелевым истребителем стран Варшавского договора и СССР в течение 80-х годов прошлого столетия. В настоящее время находится на вооружении многих стран мира, в частности, Украины.

Польша имеет не менее 22 истребителей МиГ-29 в составе своих Воздушных сил.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Польша передала Украине 10 единиц МИГ-29.

Напомним, в середине марта президент Польши Анджей Дуда анонсировал передачу МиГ-29 Украине. О первых поставках самолетов стало известно еще в начале апреля, но точное количество не называли.

Кроме того, в апреле Германия разрешила Польше передать пять своих МиГ-29 из запасов ГДР.

Ранее сообщалось, что правительство Польши передало Украине 14 единиц истребителей МиГ-29.

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