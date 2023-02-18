Болгария не перейдет на евро с 2024 года: названа причина

Болгария не перейдет на евро с 1 января 2024 года, как планировалось ранее, из-за непринятия обязательных законодательных актов.

Об этом заявила министр финансов Болгарии Росица Велкова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Радио Свобода ".

"Дата 1 января 2024 больше не актуальна. Новая планируемая дата – 1 января 2025 года", - заявила министр финансов в ходе пресс-конференции.

Причина переноса заключается в том, что парламент не смог принять необходимые законодательные изменения, в частности, в сфере борьбы с отмыванием денег. Также Болгария не соответствует критерию уровня инфляции среди стран Еврозоны.

"Наши европейские партнеры считают, что Болгария опоздала с принятием законодательства", - добавила Велкова.

В январе Велкова предупреждала парламентариев, что непринятые законодательные изменения могут задержать переход Болгарии на евро. Несмотря на ее предупреждение, эти меры так и не дошли до голосования.