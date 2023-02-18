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Болгария не перейдет на евро с 2024 года: названа причина

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Суббота 18 февраля 2023 08:10
Болгария не перейдет на евро с 2024 года: названа причина Фото: Болгария не перейдет на евро с 1 января 2024 года (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Болгария не перейдет на евро с 1 января 2024 года, как планировалось ранее, из-за непринятия обязательных законодательных актов.

Об этом заявила министр финансов Болгарии Росица Велкова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

"Дата 1 января 2024 больше не актуальна. Новая планируемая дата – 1 января 2025 года", - заявила министр финансов в ходе пресс-конференции.

Причина переноса заключается в том, что парламент не смог принять необходимые законодательные изменения, в частности, в сфере борьбы с отмыванием денег. Также Болгария не соответствует критерию уровня инфляции среди стран Еврозоны.

"Наши европейские партнеры считают, что Болгария опоздала с принятием законодательства", - добавила Велкова.

В январе Велкова предупреждала парламентариев, что непринятые законодательные изменения могут задержать переход Болгарии на евро. Несмотря на ее предупреждение, эти меры так и не дошли до голосования.

Ранее мы писали, что полиция Болгарии обнаружила брошенный грузовой автомобиль с мигрантами. В его кузове были найдены тела 18 человек, включая ребенка.

Также сообщалось, что правительство Болгарии приняло решение об отправке военнослужащих в страны ЕС для обучения украинских военных в рамках тренировочной миссии по военной помощи Украине.

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