Болгария купит у США более 180 бронемашин Stryker

В правительстве Болгарии объяснили, что цель проекта состоит в том, чтобы страна достигла оперативной совместимости с союзниками по НАТО, а также приобретение возможностей и поддержки для защиты стран самостоятельно, в рамках совместных операций и в системе коллективной обороны, а также для участия в операциях союзников. за пределами территории страны.

Решение о приобретении бронемашин Stryker было принято после одобрения Государственным департаментом США продаж Болгарии 183 автомобилей и соответствующего оборудования на сумму 1,5 миллиарда долларов.

Модернизации ВС Болгарии

В АР отметили, что Болгария, являющаяся восточным флангом НАТО, проводит военную модернизацию, заменяя устаревшие советские системы вооружения.

Также 14 июля глава Генерального штаба Вооруженных сил Болгарии Эмиль Эфтимов заявлял, что НАТО, возможно, расширит свой контингент в стране. А через два месяца стало известно о создании в Болгарии новой базы Альянса.

Кроме того, на фоне российской агрессии в Украине, Болгария решила оснастить береговую охрану ракетами.

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