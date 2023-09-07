Болгария оснастит береговую охрану ракетами из-за агрессии РФ в Черном море

Болгария начала оснащение береговой охраны ракетами. Это делается для того, чтобы никто не смел приближаться к их черноморским городам.

Об этом заявил премьер-министр Болгарии Николай Денков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinite.com .

Денков отметил, что Болгария должна развивать свои Военно-морские силы, чтобы они были достаточно подготовлены к защите страны.

Поводом для его комментария стала напряженность в Черном море, вызванная российской агрессией в Украине.

"В настоящее время мы не видим прямой угрозы болгарским портам, но на силу отвечают силой. Именно поэтому мы начали закупать ракеты для береговой охраны, чтобы никто не посмел приблизиться к нашим черноморским городам", - сказал он.

В качестве примера он напомнил удары русских по Варне в 1915 году, они были осуществлены с воды.

Агрессор хочет вернуть себе имперское влияние

По его словам, национальный интерес Болгарии заключается в том, чтобы линия фронта и агрессор в лице России находились как можно дальше от границ страны. Это также было причиной того, что бы Болгария всячески поддерживала Украину.

"Российские политики неоднократно говорили, что вслед за Украиной идут прибалтийские республики и Молдова. Пришло время болгарским гражданам открыть глаза на то, что есть агрессор, который хочет вернуть себе имперское влияние", - добавил Денков.

Болгария не должна вести никаких дел с РФ

Премьер-министр уточнил, что Болгария не может сотрудничать с Россией по любым энергетическим проектам, особенно связанным с АЭС "Белене".

По его словам, агрессор еще много лет будет находиться под европейскими санкциями, и поэтому стране лучше всего продать оборудование нереализованной АЭС Украине, которая проявляет к нему интерес.

Болгария и ее отношения с Россией

Болгария с начала войны в Украине осудила действия России, поддержала введение санкций против Кремля и регулярно отправляет помощь, в том числе и ВСУ.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Болгарии Николай Денков хочет очистить спецслужбы страны от влияния России, однако действующий президент Румен Радев не разделяет его взглядов и может помешать важным реформам.

Недавно пять высокопоставленных болгарских политиков получили защиту Службы национальной безопасности. Причиной этому стали угрозы со стороны России.