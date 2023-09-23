Болгарія купить у США понад 180 бронемашин Stryker

Уряд Болгарії схвалив покупку 183 американських бойових машин Stryker з ціллю модернізації сухопутних військ країни та приведення їх у відповідність до стандартів НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
В уряді Болгарії пояснили, що мета проєкту полягає в тому, щоб країна досягла оперативної сумісності з союзниками по НАТО, а також набуда можливостей і підтримки для захисту країн самостйно, в рамках спільних операцій і в системі колективної оборони, а також для участі в операціях союзників за межами території країни.
Рішення про придбання бронемашин Stryker було прийняте після схвалення Державним департаментом США продажу Болгарії 183 автомобілів та відповідного обладнання на суму 1,5 мільярда доларів.
В АР зазначили, що Болгарія, яка є східним флангом НАТО, проводить військову модернізацію, замінюючи застарілі радянські системи озброєння.
Також 14 липня голова Генерального штабу Збройних сил Болгарії Еміль Ефтімов заявляв, що НАТО, можливо, розширить свій контингент в країні. А вже через два місяці стало відомо про створення в Болгарії нової бази Альянсу.
Крім цього, на тлі російської агресії в Україні, Болгарія вирішила оснастити берегову охорону ракетами.
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