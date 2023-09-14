НАТО построит в Болгарии новую военную базу: названы ее задачи
В Болгарии вскоре начнется строительство новой военной базы НАТО. На ее территории расположатся казармы и здания для хранения техники, а также развитая дорожная сеть. Сообщается, что стоимость строительства базы НАТО обойдется в 51 млн евро.
Об этом заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BTA.
"У Минобороны есть бюджетные ресурсы для разработки проекта. У Болгарии также есть возможности для экономического и социального развития региона при строительстве такой инфраструктуры", - отметил Тагарев.
Сообщается, что новая база НАТО будет размещена в Ямболском районе, что на юго-востоке страны. По словам министра обороны, решение о точном месте строительства еще не принято. Несмотря на это, ее строительство должно быть завершено к 2025 году.
Основная часть офицеров будет направлена из Италии. Боевая группа, расположенная на новой базе НАТО, будет выполнять оборонительные функции в случае угрозы со стороны вероятной страны-агрессора.
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