НАТО построит в Болгарии новую военную базу: названы ее задачи

В Болгарии вскоре начнется строительство новой военной базы НАТО. На ее территории расположатся казармы и здания для хранения техники, а также развитая дорожная сеть. Сообщается, что стоимость строительства базы НАТО обойдется в 51 млн евро.

Об этом заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BTA .

"У Минобороны есть бюджетные ресурсы для разработки проекта. У Болгарии также есть возможности для экономического и социального развития региона при строительстве такой инфраструктуры", - отметил Тагарев.

Сообщается, что новая база НАТО будет размещена в Ямболском районе, что на юго-востоке страны. По словам министра обороны, решение о точном месте строительства еще не принято. Несмотря на это, ее строительство должно быть завершено к 2025 году.

Основная часть офицеров будет направлена из Италии. Боевая группа, расположенная на новой базе НАТО, будет выполнять оборонительные функции в случае угрозы со стороны вероятной страны-агрессора.

Болгария усиливает свою оборону на фоне агрессии РФ

После вторжения РФ в Украину Болгария начала усиливать свою оборону и энергонезависимость.

Так, Болгария начала оснащение береговой охраны ракетами. Это делается для того, чтобы никто не смел приближаться к их черноморским городам.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Болгарии Николай Денков хочет очистить спецслужбы страны от влияния России, однако действующий президент Румен Радев не разделяет его взглядов и может помешать важным реформам.