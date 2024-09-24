Россия ночью атаковала Украину ракетами и дронами: как отработала ПВО
В ночь на 24 сентября радиотехнические войска Воздушных Сил Украины обнаружили и сопровождали 85 средств воздушного нападения противника. Основное направление удара - север и центр Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил ВСУ.
В частности, для ночной атаки россияне использовали:
- одну баллистическую ракету "Искандер-М" из Ростовской области (РФ);
- две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из воздушного пространства Брянской области (РФ);
- одну ракету (тип устанавливается) из Курской области (РФ);
- 81 ударный беспилотник из районов Курска и Приморско-Ахтарска (РФ).
Воздушное нападение было отражено силами авиации, зенитными ракетными войсками, подразделениями радиоэлектронной борьбы и мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя было сбито 66 ударных "Шахедов" в Киевской, Житомирской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Николаевской областях. Еще 13 беспилотников потеряно на нескольких направлениях из-за активного противодействия Сил обороны.
Ночная атака на Украину
Вечером 23 сентября в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетных ударов.
Сперва сигнал тревоги прозвучал в северных и восточных регионах, а около 22:47 его объявили в Киеве и центральных областях. В это время Воздушные силы ВСУ сообщили об обнаружении скоростной цели в Черниговской области, которая двигалась в сторону Киевской.
Впоследствии стало известно, что силы ПВО работают в Киевской области для отражения вражеских атак.
В Харькове ночью прогремели взрывы, в частности в Киевском районе города, предварительно, был зафиксирован удар ракетой.
Кроме того, российские войска совершили авиаудар по Запорожью поздно вечером. В результате атаки погиб мужчина, еще шесть человек, среди которых 13-летняя девушка и 15-летний парень, получили ранения.
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