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Не ко времени. МОК определился об отстранении спортсменов из России и Беларуси

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Лозанна, Вторник 06 декабря 2022 14:49
Не ко времени. МОК определился об отстранении спортсменов из России и Беларуси Фото: Штаб-квартира Международного олимпийского комитета (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Бан белорусских и российских спортсменов Международный олимпийский комитет в данный момент снимать не собирается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В планах МОК немедленного снятия санкций с РФ и Беларуси нет. Исполнительный совет организации оставил в силе отстранение тамошних спортсменов.

"Сейчас не пора снимать санкции с россиян или белорусов. Санкции остаются. В конце концов, это немного спекуляции. Сейчас есть разные факторы. Подготовка к Играм все еще продолжается, хотя вскоре начнутся квалификации. Посмотрим на развитие событий. Ситуация быстро меняется, часто – ежедневно. Санкции в данный момент в силе", – заявил пресс-секретарь МОК Марк Адамс.

Такая позиция функционеров пошла в разрез со стремлением президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха допускать белорусских и российских спортсменов к отдельным соревнованиям. В частности, к квалификационным турнирам Олимпиады-2024. На ближайший год запланировано большинство отборов к Играм в Париже.

Ранее союзники в войне против Украины оказались на грани отстранения от летних Олимпийских игр. Ряд спортивных функционеров еще летом сомневался в участии россиян и белорусов в Олимпиаде. Судьба путевок для спортсменов стран-агрессоров будет зависеть от профильных федераций.

К слову, Международный олимпийский комитет не допустил РФ и Беларусь к тендеру по правам на трансляцию двух Олимпиад.

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