Олимпиада-2036 получила первого кандидата на роль хозяина: кто им стал
Заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 подала Мексика. Крупнейшее испаноязычное государство мира может во второй раз получить право принять главный форум четырехлетия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter МИД.
Мексика открыла заявочную компанию на статус хозяина Олимпиады-2036. В то же время страна готова сразиться и за право принять Игры 2040 года, если не победит в ближайшем тендере.
"Мы – успешная и амбициозная страна. Мы – единственный хозяин трех чемпионатов мира по футболу, мы – энергичная страна с одной из передовых экономик планеты", – напомнил министр иностранных дел Марсело Эбрарда.
30 ноября мексиканское правительство создаст специальный комитет по продвижению заявки. Потенциальными конкурентами Мексики в борьбе за право принять летние Игры-2036 являются Канада, Египет, Южная Корея, Китай, Индия, Индонезия, Катар и ряд европейских государств.
Ранее североамериканская страна уже принимала Олимпийские игры. В 1968 году соревнования прошли в Мехико. Затем Мексика дважды самостоятельно провела футбольные Кубки мира (1970, 1986), а в 2026-м станет хозяином Мундиаля вместе со США и Канадой.
México buscará ser la sede de los @juegosolimpicos de 2036 o 2040.— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 27, 2022
El canciller @m_ebrard y @maryjosealcala, presidenta del @COM_Mexico, destacaron las ventajas con las que el país cuenta para hospedar las Olimpiadas. pic.twitter.com/Ow9Zsk43x2
Напомним, что ранее Олимпиада-2026 получила 8 новых дисциплин к программе Игр.
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