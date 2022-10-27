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Олимпиада-2036 получила первого кандидата на роль хозяина: кто им стал

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Мехико, Четверг 27 октября 2022 11:56
Олимпиада-2036 получила первого кандидата на роль хозяина: кто им стал Фото: Штаб-квартира Международного олимпийского комитета (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 подала Мексика. Крупнейшее испаноязычное государство мира может во второй раз получить право принять главный форум четырехлетия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter МИД.

Мексика открыла заявочную компанию на статус хозяина Олимпиады-2036. В то же время страна готова сразиться и за право принять Игры 2040 года, если не победит в ближайшем тендере.

"Мы – успешная и амбициозная страна. Мы – единственный хозяин трех чемпионатов мира по футболу, мы – энергичная страна с одной из передовых экономик планеты", – напомнил министр иностранных дел Марсело Эбрарда.

30 ноября мексиканское правительство создаст специальный комитет по продвижению заявки. Потенциальными конкурентами Мексики в борьбе за право принять летние Игры-2036 являются Канада, Египет, Южная Корея, Китай, Индия, Индонезия, Катар и ряд европейских государств.

Ранее североамериканская страна уже принимала Олимпийские игры. В 1968 году соревнования прошли в Мехико. Затем Мексика дважды самостоятельно провела футбольные Кубки мира (1970, 1986), а в 2026-м станет хозяином Мундиаля вместе со США и Канадой.

Напомним, что ранее Олимпиада-2026 получила 8 новых дисциплин к программе Игр.

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